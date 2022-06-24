بالجدول.. ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة السابعة والثلاثين

2022/06/24 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، جدولاً يبين ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة السابعة والثلاثين.

تفاصيل الجدول في ادناه:

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