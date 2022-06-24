تفاصيل مطاردة أمنية لـ’مافيات الوقود’ قرب الحدود بين ديالى وبغداد

2022/06/24 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن مداهمة 3 مناطق زراعية على الحدود بين ديالى وبغداد لتعقب مافيات الوقود.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية مشتركة داهمت مناطق زراعية تقع قرب الحدود الادارية بين ديالى وبغداد لتعقب اوكار سرية لمافيات تهريب الوقود الى كردستان".

واضاف ان "العملية وهي الثالثة من نوعها خلال حزيران الجاري تاتي للضغط على مافيات الوقود وانهاء خطرها خاصة مع كشف العديد من الصهاريج المملوء بالوقود في الاسابيع الماضية بالاضافة الى خزانات تحت الارض كانت تستخدم في تجميع الوقود المهرب قبل نقله الى الاقليم".

واشار الى ان "هنالك ضغط قوي من بغداد باتجاه انهاء ملف التهريب عبر بوابات ديالى صوب كردستان خاصة مع الازمة الاخيرة التي ضربت عدة محافظات في ان واحد".

يذكر ان محافظة ديالى عانت طوال الفترة الماضية من أزمة خانقة بالوقود، الامر الذي تسبب برصف طوابير السيارات الطويلة عند محطات التزود بالوقود في شتى اماكن المحافظة، مما دفع المواطنين الى الخروج بتظاهرات مطالبين بإيجاد حل لهذه الأزمة.

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