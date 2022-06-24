2022/06/24 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر اليوم الجمعة، بتنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الهندية في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “حركة سياديون نظمت اليوم الجمعة وقفة احتجاجية ضمت ما يقارب٤٠ شخصا من ضمنهم خميس الخنجر امام السفارة الهندية في منطقة المنصور ببغداد.واضاف ان ذلك “احتجاج على الإساءة الحاصلة ضد الدين الاسلامي من قبل أحد […]

ظهرت المقالة بينهم خميس الخنجر..



وقفة احتجاجية امام السفارة الهندية في بغداد لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

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