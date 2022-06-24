2022/06/24 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

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منسق السياسية الخارجية في الاتحادي الأوروبي يزور طهران

اكدت الخارجية الإيرانية ان منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيصل إلى طهران في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قوله ان بوريل سيلتقي وزير الخارجية ومسؤولين آخرين مضيفا ان زيارة المسؤول الأوروبي تجري في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي مناقشة القضايا الثنائية وعدد من القضايا الدولية والاقليمية فضلا عن آخر أوضاع مفاوضات رفع العقوبات.

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