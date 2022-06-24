علاوي: تشكيل حكومة من دون الصدريين لن يزيد الأمور الا تعقيدا

2022/06/24 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من تشكيل الحكومة من دون اشراك الكتلة الصدرية.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر ان تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية التي أثبتت انها لا تبحث عن المناصب بقدر بحثها عن تشكيل حكومة وطنية لن يزيد الأمور إلا تعقيدا مضيفا انه كان من الاجدر تسخير الجهود لإقناع نواب الكتلة الصدرية بالعدول عن الاستقالة واجراء حوارات بناءة تشترك فيها جميع القوى الوطنية باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب.

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