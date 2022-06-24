الكشف عن أول لوحة زيتية رسمية تصوّر الأمير ويليام وكيت ميدلتون

2022/06/24 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف عن أول لوحة زيتية رسمية مشتركة لدوق ودوقة كامبريدج للعموم، في متحف فيتزويليام في كامبريدج بإنجلترا.

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