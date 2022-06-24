ماذا يعني منح أوكرانيا صفة المرشح للاتحاد الأوروبي؟

2022/06/24 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على منح أوكرانيا صفه مرشح لعضوية الكتلة الاقتصادية الأكبر في العالم.

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