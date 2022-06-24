’لا تسافروا ليلا’.. متنبئ جوي يحذر من التنقل بين هذه المدن

2022/06/24 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، من السفر ليل السبت في مدن وسط وجنوب وغرب البلاد.

وذكر عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، أنه "لا ينصح بالسفر ليل السبت/ الاحد في مدن وسط وجنوب وغرب العراق بسبب تصاعد الغبار الناتج من تحول ونشاط الرياح الشمالية الغربية".

هذا وكانت قد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية مساء غد السبت.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول الى مغبر مساءً مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائماً جزئياً ويتحول الى مغبر بعد الظهر خاصة في اقسامها الغربية مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن وفرصة لتساقط زخات مطر في المرتفعات الجبلية خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً عدا بعض اقسامها الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرع تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مغبر يتحسن تدريجياً عدا بعض اقسامها الغربية والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار،اما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع غبار خفيف، فيما ستنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد للغبار، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

واشار الى ان"طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتنشط احيانا في اقسامها الشرقية مسببة تصاعد للغبار فيها، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’لا تسافروا ليلا’.. متنبئ جوي يحذر من التنقل بين هذه المدن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’لا تسافروا ليلا’.. متنبئ جوي يحذر من التنقل بين هذه المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).