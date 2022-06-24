خلفا للراحل الأنصاري.. قيادي في بدر يتحدث عن شغل منصب نائب العامري

2022/06/24 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن القيادي في منظمة بدر محمد البياتي، اليوم الجمعة، عدم ترشيح اي شخصية لشغل منصب نائب الامين العام للمنظمة، خلفا لعبد الكريم الأنصاري الذي توفي بحادث سير قبل شهرين. وقال البياتي لـ(بغداد اليوم)، ان "الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، لم يحدد إلى الآن موعدا لاختيار بديل الأنصاري".

واضاق، ان "شورى القيادة والشورى المركزية لم يتطرقا إلى بديل للانصاري، مشيرا الى، ان " ظهور بعض الأسماء هنا وهناك لشغل المنصب غير صحيحة لكن النظام الداخلي للمنظمة يحتم علينا مستقبلا اختيار نائبا للأمين العام".وتوفي الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري في السادس من الشهر الماضي في حادث سير بمحافظة ميسان مع اثنين من مرافقيه.

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