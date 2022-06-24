الديمقراطي الكردستاني يجدد تمسكه بمرشحه ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية

2022/06/24 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسكه بمرشحه ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية مبينا ان المنافسة مع الاتحاد ستكون في قبة البرلمان حول الرئاسة.وقال النائب عن الحزب محما خليل ان الحزبين سيدخلان جلسة البرلمان بمرشحين اثنين والبرلمان سيكون هو الفيصل باختيار الرئيس واشار خليل الى ان المفاوضات في الإقليم لم تحسم موضوع الرئيس لغاية الان كما ان الحزب الديمقراطي يرى ان منصب رئيس الجمهورية ضمن استحقاقه وحجمه الانتخابي على حد قوله .

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