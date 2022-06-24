الاتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد

2022/06/24 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على منح اوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد بالاجماع.ووافق قادة الدول الأوروبية السبع والعشرين خلال قمّة رؤساء دول وحكومات الاتّحاد في بروكسل على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع مواصلة روسيا حربها على الدولة الاوروبية الشرقية.ووصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الموافقة بأنها لحظة تاريخية مع استمرار الهجوم الروسي على كييف مهنّئا رئيسي اوكرانيا ومولدافيا وشعبيهما.

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