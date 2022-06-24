خسارة ساحقة لرئيس الوزراء البريطاني وحزب المحافظين في الانتخابات الفرعية

2022/06/24 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين الذي يترأسه بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية.جاءت خسارة الحزب وجونسون في دائرة انتخابية بجنوب غرب إنكلترا على وجه الخصوص وهي نتائج من شأنها زيادة الضغط على رئيس الوزراء البريطاني الذي كان قد أكد في وقت سابق انه برفض الاستقالة حتى في حال فشله في الانتخابات مضيفا ان الأحزاب الحاكمة لا تفوز بشكل عام في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها.

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