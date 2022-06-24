كهرباء نينوى تتخذ إجراءات لزيادة ساعات التجهيز وفك الاختناقات

2022/06/24 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واع - آمنة السلامي

أكدت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية أحد تشكيلات وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن تشغيل محطة الكسك الثانوية بطاقة 400 ك ف زاد من السعات الاستيعابية للمحطات الثانوية في محافظة نينوى، وسيسهم بمعالجة اختناقات الشبكة وزيادة ساعات التجهيز.

وقال مدير عام الشركة، خالد غزاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتأريخ 22/6/2022، تم إدخال محطة كهرباء الكسك الثانوية 400 ك ف في محافظة نينوى بسعة 1000 (MVA) مع كافة خطوط ارتباطاتها الـ 400 و132 ك ف بجهود استثنائية من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وقبل موعدها الرسمي بستة أشهر للإستفادة منها في فصل الصيف وحمل الذروة".

وأضاف غزاي، أن "المحطة زادت من السعات الاستيعابية للمحطات الثانوية في المحافظة بشكل كبير لاستقبال أي طاقة توليدية"، مبيناً أن "ذلك سوف يسهم في معالجة اختناقات الشبكة وزيادة ساعات التجهيز بالإضافة إلى معالجة مشكلة انخفاض الجهد الذي كان سابقاً يسبب عدم اشتغال الأجهزة الكهربائية والمضخات الزراعية بشكل منتظم".

ولفت إلى أن "هذه المحطة هي الثانية في المحافظة بعد أن كانت هنالك محطة واحدة تعمل وهي محطة شرق الموصل 400 ك ف، وقد ازدادت سعات النقل في المحافظة أكثر من ضعف السعات خلال ثلاث سنوات".

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