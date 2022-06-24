المنافذ: ضبط حاويتين مخالفتين في ميناء أم قصر الشمالي

2022/06/24 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الجمعة، عن ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال الاعتماد على المصادر الخاصة تم ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد”، مشيراً الى أنه […]

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