زيلينسكي: منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لحظة فريدة وتاريخية

2022/06/24 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره “لحظة فريدة وتاريخيّة” بعد موافقة قادة دول الاتّحاد الأوروبي على منح بلاده صفة المرشّحة لعضويّة الاتّحاد.وكتب زيلينسكي إنّها لحظة فريدة وتاريخيّة في العلاقات بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي، مؤكدا أنّ مستقبل أوكرانيا في صلب الاتّحاد الأوروبي.



وأضاف إنّه انتصارنا.



لقد انتظرنا هذا القرار طوال 120 يوما وحتى طوال ثلاثين عاما منذ استقلال أوكرانيا عام 1991.

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