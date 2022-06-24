نصيف: الإطار لن يسمح بإفشال الحكومة المقبلة

2022/06/24 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكدت النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف, الجمعة, ان قوى الاطار باعتبارها الكتلة الأكبر والتي ستكلف بتشكيل الحكومة تعهدت بعدم السماح لاي كان أن يضع العصا في عجلة العملية السياسية لإفشال الحكومة المقبلة, مشيرة إلى أن انسحاب الكتلة الصدرية قد وضع الإطار أمام تحدي كبير.قالت نصيف في تصريح لـ / […]

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