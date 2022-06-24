2022/06/24 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى اعتادت الدراسات الأكاديمية العربية العاملة في المجال الإنساني والمجتمعي والسياسي وغيرهم؛ على فكرة اليقين والتقليدية، كان اليقين يأتي من أن معظم الدراسات العربية في المجال الإنساني أو النظري اعتادت على التحرك في منطقة المناهج الوصفية والتاريخية والإحصائية، أي أنها كانت حينما تعمل على ظاهرة أو ملف ما تنطلق من رصد تاريخ الظاهرة أو وصفها وفق واقعها أو القيام بعمليات إحصائية تجاهها، ومن هنا كانت فكرة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراسات الإنسانية بين اليقين الوصفي والاحتمال المستقبلي - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراسات الإنسانية بين اليقين الوصفي والاحتمال المستقبلي - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).