2022/06/24 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف -عاد النزاع اللبناني-الإسرائيلي على الغاز إلى صدارة الأخبار بعد تصاعد التوتر بين البلدين جراء قيام إسرائيل، في 5 حزيران/يونيو الجاري، باستقدام سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) التابعة لمجموعة Energean إلى حقل غاز كاريش المتنازع عليه، والإعلان عن إمكانية البدء باستخراج الغاز في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.



وقد أثار هذا الإعلان استياء كبار المسؤولين اللبنانيين، الذين قرروا على الفور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاع اللبناني-الإسرائيلي على الغاز: جذوره وتطوره - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاع اللبناني-الإسرائيلي على الغاز: جذوره وتطوره - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).