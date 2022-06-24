برلماني أرجنتيني: قائد الطائرة المحتجزة في بوينس آيرس عضو بارز في فيلق القدس

2022/06/24 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو البرلمان الأرجنتيني ونائب وزير الداخلية السابق، خيراردو ميلمان، إن غلام رضا قاسمي، قائد الطائرة الفنزويلية المحتجزة في بوينس آيرس، عضو بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأن مساعد الطيار أخفى هويته العراقية منذ البداية.



وشدد ميلمان على أن ارتباط جميع أفراد الطاقم الإيرانيين الخمسة بالإرهاب الدولي كان واضحًا.



وبحسب التحقيقات، فأن غلام رضا قاسمي، هو المدير العام لشرکة “قشم فارس” للطيران، التي تخضع للعقوبات بسبب دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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