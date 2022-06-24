2022/06/24 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية "الهولوغرام " ليخاطب الناس عبر حدث تقني عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، مما جعل الكثير يزعمون أن غير متواجد في بلاده وأنه غادرها مع بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

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