استقالة رئيس حزب المحافظين البريطاني بعد خسارة الانتخابات

2022/06/24 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا

أوليفر دودن اليوم الجمعة، استقالته

بعد سلسلة من النتائج السيئة جدا من

بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين

فرعيين.

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة

بوريس جونسون

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