"أجنبي" يسرق 50 ألف دولار من محل تجاري في بغداد

2022/06/24 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، الجمعة،

إلقاء القبض على متهم أجنبي الجنسية

لقيامه بسرقة 50 ألف دولار من داخل محل في

بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي إن "مفارز

مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض

على

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