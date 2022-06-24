اعتقال مطلوب بالإرهاب في أحد فنادق البتاوين ببغداد- عاجل

2022/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء ،

تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثاني اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية ترافقه مفرزة استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزتين من الأمن الوطني والأمن السياحي من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب داخل أحد الفنادق في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد والصادر بحقه مذكرة قبض من محكمة التحقيق المركزية، تم إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه .

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