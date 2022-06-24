2022/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، على الانباء التي تحدثت عن ذهاب وفد من الاطار التنسيقي الى أربيل لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الأيام المقبلة، ستشهد حراكا مكثفا للتفاوض والحوار بين كافة الأطراف السياسية للإسراع من تشكيل الحكومة".

واكد، ان "جميع الكتل والأحزاب ستكون مشاركة وبقوة بهذا الحراك دون تهميش لأي طرف سياسي".وبين ان "زيارة وفد الاطار الى اربيل وارد جدا، اذ ان هناك زيارات ستكون متبادلة بين جميع القوى العراقية لحسم ملف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ويستعد الاطار التنسيقي الى تشكيل الحكومة المقبلة، بعد انسحاب التيار الصدري (الفائز في الانتخابات) من العملية السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب انسحاب الحليف الصدري.. الكرد ينتظرون قدوم الزائر التنسيقي لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب انسحاب الحليف الصدري.. الكرد ينتظرون قدوم الزائر التنسيقي لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).