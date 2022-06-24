تزويد 40 محطة أهلية بالبانزين.. حلول ’عاجلة’ لأزمة الوقود في ذي قار

2022/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت شركة توزيع المنتوجات النفطية فرع ذي قار، اليوم الجمعة، عن حلول عاجلة تفضي الى حل ازمة الوقود في المحافظة.

وقال مدير فرع الشركة قاسم صابر لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك من يحاول خلق ازمات ومن بينها ازمة الوقود، حصل نوع من التلكؤ في تجهيز المواطنين بمادة البانزين خلال الايام الماضية، الا ان الوضع لم يكن بمستوى التهويل الذي يتعمده البعض".

وأضاف انه "سيتم تزويد ما يقارب من 40 محطة اهلية بكميات من مادة البانزين ".

وأشار صابر الى انه "تم زيادة حصة المحافظة من الوقود الموزع على المحطات بحصة بلغت مليون و400 الف لتر ستساهم بشكل كبير بالحل".

وكانت وزارة النفط اكدت انهاء أزمة الوقود المفتعلة، مشددة على متابعتها الإجراءات القانونية في المحاكم ضد إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة للتعليمات.

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