شبيه ماني يحرج مراسلا على الهواء

2022/06/24 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل شبكة “سكاي سبورتس” ألمانيا أثناء محاولة إجراء مقابلة مع ساديو ماني بعد إتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ.وخلال ظهور المراسل على القناة، دخلت من الخلف سيارة حمراء، زعم أنها تضم ساديو ماني، ومن ثم اتجه إليها في انتظار نزول النجم السنغالي.وبينما كان المراسل يقول […]

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