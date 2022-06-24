الصحة العالمية تعلن ارتفاعاً كبيراً بإصابات جدري القردة | وحقائق تنذر بالخطر !

2022/06/24 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، عن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة حول العالم حاجز 3200.وقال خلال مراسم افتتاح جلسة لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية حول وضع جدري القردة، ان البيانات الرسمية تؤكد إصابة أكثر من 3200 حالة ووفاة واحدة من 48 دولة، مشيراً الى ان الإصابات في الأصل بين الرجال الذين لديهم اتصالات بـ(مثليي الجنس).

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