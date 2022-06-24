يوم عصيب على رونالدو بعد تحطم سيارته البوغاتي بقيمة 2 مليون دولار

2022/06/24 | 12:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قضى أحد حراس كريستيانو رونالدو الشخصيين يومًا فظيعًا في العمل يوم الاثنين بعد تحطيم سيارة نجم كرة القدم بوجاتي فيرون جراند سبورت فيتيس التي تقدر قيمتها بـ 2 مليون دولار أميركي.

تؤكد التقارير الواردة من أوروبا أن رونالدو والوفد المرافق له موجودون حاليًا في مايوركا وكان يسافر في قافلة صغيرة في مركبة أخرى وقت وقوع الحادث.



تظهر الصور التي التقطت في أعقاب الحادث أن السيارة الفرنسية الخارقة اصطدمت بجدار من الطوب على جانب الطريق بعد أن بدا وكأنها انحرفت بسرعة كبيرة للغاية.

نزل حارس شخصي لم يكشف عن اسمه من السيارة بعد الحادث ليواصل رحلته مع لاعب كرة القدم البرتغالي، تاركًا موظفين آخرين للتعامل مع الشرطة.



وتقول صحيفة Cronica Balear الإيطالية إن سيارة فيرون تمت إزالتها بواسطة شاحنة قطر وتم تغطيتها بقماش مشمع أزرق.

هذا وتشير الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت للسيارة إلى أنها تعرضت لبعض الأضرار في الواجهة الأمامية مع وجود خدوش مرئية عبر المصد.



بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جانب الركاب في بوجاتي جراند سبورت فيتيس قد تلقى ضرراً كبيرًا وسيحتاج إلى بعض الإصلاحات.

نقل رونالدو سيارته النادرة من بوجاتي إلى جزيرة مايوركا إلى جانب سيارته مرسيدس بنز جي كلاس.



وهي جزء صغير من أسطول سيارات كريستيانو الخارقة، والذي يتضمّن أكثر من 20 سيارة تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار، أبرزها:

بنتلي كونتيننتال سبيد جي تي بقيمة 215,000$، تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم في الساعة، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.4 ثوان

ماكلارين سينا 500 بقيمة 1.4 مليون دولار، وتأتي مع محركِ V8 مدعوما بمحرك مزدوج التيربو، الذي ينتج قوة قدرها 800 حصان

بوجاتي شيرون بقيمة ثلاثة ملايين دولار، والتي تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثانيتين ونصف

كوينجسيج CCX 11 بقيمة 500,000$، التي تبلغ سرعتها القصوى 402 كلم في الساعة بفضل محرّك V8 مزوّد بشاحن توربيني ​​

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