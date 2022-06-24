“بسبب تأخير استثمار حقل غازي”..اقتصادي: 10 ألاف فرصة عمل معلقة في ديالى

2022/06/24 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد الخبير الاقتصادي المحلي وصفي الشاهين، الجمعة، ان 10 ألاف فرصة عمل معلقة بسبب تاخير استثمار حقل المنصورية الغازي شرق ديالى.وقال الشاهين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حقل المنصورية الغازي هو الأكبر باحتياطاته على مستوى العراق ويشكل موقعه الاستراتيجي نقطة مهمة في إمكانية أن يتحول الى مصادر لضخ الغاز لأكبر واهم محطات توليد […]

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