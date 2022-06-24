2022/06/24 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تبرم عقداً مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:44

واع/

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