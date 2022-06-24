بانتظار الزواج رسميا.. زيلينسكي: أوكرانيا الآن في فترة “خطوبة” مع الاتحاد الأوروبي

2022/06/24 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منح بلاده وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بـ “الخطوبة” التي سيليها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى الشعب الأوكراني نشر في صفحة زيلينسكي على “تلغرام”: “من حيث العلاقات الإنسانية وليس السياسية فإن الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هو خطوبة، وهو […]

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زيلينسكي: أوكرانيا الآن في فترة “خطوبة” مع الاتحاد الأوروبي أولاً على ايرث نيوز.

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