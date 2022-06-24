الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قضت برصاص إسرائيلي

2022/06/24 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 مايو بنيران القوات الاسرائيلية.

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