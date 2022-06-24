وزير الصدر يحذر من “فكرة خبيثة” تتعلق بتشكيل الحكومة

2022/06/24 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر صالح محمد العراقي والمعروف باسم وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، من فكرة خبيثة تتعلق بتشكيل الحكومة تحاول بعض الكتل السياسية تطبيقها.

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