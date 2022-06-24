إجراءات امنية مشددة لدخول الأنبار بسبب دعوات للتظاهر في المحافظة

2022/06/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

شددت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من إجراءاتها لدخول الأشخاص القادمين الى محافظة الأنبار من المحافظات الأخرى.

وقال مصدر أمنى لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في سيطرة الصقور لتدقيق أي شخص يدخل المحافظة من غير سكان محافظة الانبار، ولا يوجد أي منع لدخول الأشخاص القادمين من المحافظات الأخرى".

وأضاف ان "القوات الامنية شددت من إجراءاتها بعد ورود معلومات تفيد بنية قدوم عدد من الناشطين للتظاهر في محافظة الأنبار، مما دفع الى اتخاذ الإجراءات، لمنع حصول الى اعمال فوضى او خارجة على القانون خلال الساعات المقبلة".

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