الحشد الشعبي يشرع بعملية تفتيش جنوبي الموصل

2022/06/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة ، عن انطلاق عملية تفتيش في مناطق جنوب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوات الحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش وتأمين مناطق شمال الحضر جنوب الموصل".

واضافت ان "العملية التي نفذتها قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بأقسام الحركات، والاستخبارات، والطبابة ومكافحة المتفجرات ضمن القيادة واللواء 25 في الحشد الشعبي، وقوات من الجيش، تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهـابية".

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