الكشف عن أسباب تأجيل توني كروس عقده مع الميرنجي

2022/06/24 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية إسبانية السبب وراء تأجيل النجم الألمانى تونى كروس تجديد عقده مع ريال مدريد، والذى ينتهى فى يونيو من العام المقبل 2023.وكانت إذاعة “كادينا سير” قد ذكرت منذ أيام أن كروس مازال أمامه عام واحد على نهاية عقده مع الفريق الملكى، وقد عرض عليه التجديد لسنة إضافية، لكنه رفض وطلب […]

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