حريق ضخم يلتهم 'صهريج وقود' ومطعم في كربلاء (صور وفيديو)

2022/06/24 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مراسلنا في كربلاء، اليوم الجمعة، بأن حريقا إلتهم سيارة وقود ومطعما في المحافظة.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، ألسنة النيران وهي تنتشر في أرجاء المطعم حتى وصلت الى محل لبيع المفروشات.

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