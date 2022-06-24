خارطة بتوزيع الوزارات في الحكومة الجديدة.. تفاصيل تقسيم المناصب دون الصدريين

2022/06/24 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الجمعة، عن مصير حصة التيار الصدري من الوزارات ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، ان "حصص كل مكون عراقي من الحقائب الوزارية معروف، وحصة المكون الشيعي هي ما يقارب (12) وزارة وهذه تقسم بين الكتل الشيعية بما فيها التيار الصدري، لكن بعد انسحاب التيار من العملية السياسية فهذه الوزارات سوف توزع بين القوى الشيعية حصراً فهذا استحقاق مكون".

وبين ان "الوزارات سوف توزع على القوى السياسية وفق عدد مقاعدها البرلمانية، فكل كتلة سيكون لها نقاط وفق مقاعدها ونقاط كل وزارة تختلف عن الأخرى، يعني نقاط الوزارة السيادية تختلف عن الوزارات الأخرى، وهذه الطريقة معمول بها خلال السنوات السابقة، وهي ضمن النظام البرلماني المعمول به".

الجدير بالذكر ان نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم بالمجمل قبل ايام الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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