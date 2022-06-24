سيدة العجوز تخسر احد ركائز الدفاع..دي ليخت لن يستمر

2022/06/24 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدافع الدولى الهولندى ماتياس دى ليخت يرغب فى الرحيل عن يوفنتوس، والابتعاد هذا الصيف وسط تقارير تربطه مع ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد.وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن وكيلة اللاعب الهولندي رافاييلا بيمنتا التقت مع إدارة البيانكونيرى، أمس، لمناقشة مستقبل كل من رجل أياكس السابق وعميل آخر […]

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