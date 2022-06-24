2022/06/24 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، عن وجود معطيات عن محاولات لاستهداف رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية التونسية: معطيات عن تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية التونسية: معطيات عن تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).