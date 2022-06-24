بشكل مفاجئ.. الصحة تعلن دخول العراق في الموجة الخامسة من جائحة كورونا !

2022/06/24 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، دخول العراق الموجة الخامسة من جائحة كورونا، محذرة من قساوتها على المصابين.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير إن وزارة الصحة تراقب معدل النسب الموجبة من الفحوصات، مبيناً أن النسب الموجبة من الفحوصات ترتفع بسرعة كبيرة.



وأضاف أن هذا الارتفاع يمثل الدخول بموجة تكون قاسية، مشيراً الى أن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات هو عدم أخذ اللقاح لنسبة كبيرة من المواطنين.

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