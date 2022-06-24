الاتحاد الوطني: مصرون على عدم تغيير مرشحنا لرئاسة الجمهورية

2022/06/24 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، أن الاتحاد مصر على تمرير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية ولن يقدم على تغييره.وقال أنور أن الجو السياسي السائد في كردستان يشير إلى أن هناك حالة شبه هدوء بين الأطراف السياسية الكردية، مؤكداً إصرار الاتحاد الوطني على اختيار مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.



واوضح ان استقالة نواب الكتلة الصدرية اربكت الحزب الديمقراطي، مشيراً الى الاتفاق داخل البيت الكردي ومنذ عام 2007 ما زال ملزماً.

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