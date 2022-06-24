دولة القانون: الاطار بدأ فعلياً حراك تشكيل الحكومة

2022/06/24 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الإطار التنسيقي تفاؤلا بالمضي نحو تشكيل الحكومة، وذلك في اعقاب جلسة البرلمان الاستثنائية وأداء بدلاء الصدريين اليمين الدستورية.وقال تركي العتبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون إن تشكيل حكومة المهام العراقية بدأ فعليا، حيث سيتحرك الإطار خلال الساعات المقبلة نحو الأطراف الأخرى للاتفاق على تشكيل الحكومة.



وأشار الى أن الأجواء إيجابية حتى الآن، وهناك بالفعل تفاهمات مع أغلب القوى في ملفات مهمة، متوقعا أن تشهد الأسابيع المقبلة تمرير الحكومة الجديدة.

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