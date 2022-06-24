نسوي الصالات يواجه السعودية في نهائي غرب آسيا

2022/06/24 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.ويلتقي المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة اليوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، فيما يلتقي منتخبا الكويت والبحرين في مباراة لتحديد صاحبي المركزين […]

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