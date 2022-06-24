تحذير عاجل لسكان العراق: لا تسافروا في هذا الموعد

2022/06/24 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المنبئ الجوي صادق العطية، اليوم

الجمعة، إن موجة غبار جديدة قادمة صوب

مدن العراق.

وقال العطية في تدوينه له، "لا ينصح

بالسفر ليل السبت / الأحد في مدن وسط

وجنوب وغرب العراق بسبب تصاعد الغبار

الناتج

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