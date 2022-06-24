2022/06/24 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشّرت صفحة "صالح محمد العراقي" على

مواقع التواصل الاجتماعي، والمقربة من

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم

الجمعة، ما وصفته "فعلاً خبيثاً" في

خطوات تشكيل الحكومة الجديدة التي

وصفتها بـ"حكومة الفـسا

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