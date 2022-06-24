برلمانية من ضمن بدلاء الصدريين تنسحب من حركة إمتداد

2022/06/24 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة النجف

فاطمة العيساوي، اليوم الجمعة،

انسحابها من حركة "إمتداد" المنبثقة عن

احتجاجات تشرين، ومزاولتها العمل

البرلماني مستقلة بدون إنتماء.

وأدت العيساوي أمس الخميس اليمين

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