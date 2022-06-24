ميسي يغرق باريس في بحر الأموال.. والخليفي يوضح

2022/06/24 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي عن حجم المكاسب التي حصدها بطل الدوري الفرنسي منذ تعاقده مع الأسطورة ليونيل ميسي.وانتقل ميسي إلى سان جيرمان بعد رحيله مباشرة عن برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وكشف الخليفي لصحيفة “ماركا” عن بلوغ إجمالي إيرادات سان جيرمان، بعد موسم ميسي الأول، حوالي 700 مليون […]

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والخليفي يوضح أولاً على ايرث نيوز.

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