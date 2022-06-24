التدخلات الخارجية وعلاقتها بالدستور العراقي.. مكتب بارزاني يؤشر عقبة أمام تشكيل الحكومة

2022/06/24 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي بمكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، على التدخلات الخارجية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال كرم في تغريدة له على (تويتر)، انه "متى اتفقنا جميعاً على رفض تدخل الدول في شؤوننا، استطعنا تشكيل الحكومة في توقيتاتها الدستورية".

واعلن عدد من قادة الاطار التنسيقي، انهم يستعدون لفتح مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.

يشار الى ان التيار الصدري الفائز بالانتخابات، انسحب من العملية السياسية امتثالا لامر زعيمه مقتدى الصدر، ما فتح الباب على مصراعيه للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة.

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