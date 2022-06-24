نجم المنتخب الوطني يجدد عقده مع الشمال القطري

2022/06/24 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم أمجد عطوان، تجديد عقده مع نادي الشمال القطري.ونشر عطوان عبر حسابه على “انستغرام”، “موسم جديد مع فريقي الشمال القطري، الشكر موصول إلى وكيل أعمالي عبد العزيز الكواري وإبراهيم الناصري”.وأضاف “موسم جديد أتمنى أن أكون عند حسن ظن الفريق”.وانتقل عطوان إلى صفوف الشمال الموسم الماضي […]

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